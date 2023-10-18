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Доходные дома в Патонг, Таиланд

коммерческая недвижимость
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инвестиционная недвижимость
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1 объект найдено
Доходный дом 1 спальня с видом на море, инвестиционный проект, с seaview beach opportunity duplex investment в Патонг, Таиланд
Доходный дом 1 спальня с видом на море, инвестиционный проект, с seaview beach opportunity duplex investment
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 100 м²
Этаж 8/8
Условия покупкиУсловия гарантии аренды7% NET & nbsp; (при условии WHT) & nbsp; гарантия арен…
€107,114
Realting.com
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