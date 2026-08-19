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Коммерческая недвижимость в Zanzibar, Танзания

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Занзибар Центрально-Южный
4
Paje
3
5 объектов найдено
Отель 122 м² в Paje, Танзания
Отель 122 м²
Paje, Танзания
Площадь 122 м²
Количество этажей 8
Пресейл в первой линии океана премиум класса.  От студии 40 м2 до королевского пентхауса …
$220,000
НДС
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Инвестиционная 42 м² в Paje, Танзания
Инвестиционная 42 м²
Paje, Танзания
Площадь 42 м²
Количество этажей 8
Пресейл в первой линии океана премиум класса.  От студии 40 м2 до королевского пентхауса …
$90,000
НДС
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Resort Secluded Gardens в Zanzibar, Танзания
Resort Secluded Gardens
Zanzibar, Танзания
Занзибар, Танзания Бутик, элегантный, очаровательный, частный отель расположен на 5,9 гектар…
$6,82 млн
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Коммерческое помещение 41 м² в Bwejuu, Танзания
Коммерческое помещение 41 м²
Bwejuu, Танзания
Площадь 41 м²
Количество этажей 8
Пресейл в первой линии океана премиум класса  От студии 40м2 до королевского пентхауса 80…
$90,000
НДС
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Отель 222 м² в Paje, Танзания
Отель 222 м²
Paje, Танзания
Площадь 222 м²
Количество этажей 8
Пресейл в первой линии океана премиум класса.  От студии 40 м2 до королевского пентхауса …
$550,000
НДС
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