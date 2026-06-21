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Коммерческая недвижимость в Paje, Танзания

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 42 м² в Paje, Танзания
Коммерческое помещение 42 м²
Paje, Танзания
Площадь 42 м²
Количество этажей 8
Пресейл в первой линии океана премиум класса.  От студии 40 м2 до королевского пентхауса …
$90,000
НДС
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