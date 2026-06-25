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Квартиры с видом на горы в Zanzibar, Танзания

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Занзибар
9
Занзибар Центрально-Южный
17
Занзибар Северный
11
Занзибар Западный
10
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Bwejuu, Танзания
Квартира 2 комнаты
Bwejuu, Танзания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/9
В AURA PARK вы не просто покупаете квартиру на Занзибаре — вы инвестируете в стиль жизни, ко…
$90,000
НДС
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Застройщик
MB HOMES
Языки общения
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Типы недвижимости в Zanzibar

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однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Zanzibar, Танзания

с гаражом
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