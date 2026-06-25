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Квартиры с садом в Zanzibar, Танзания

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Занзибар
9
Занзибар Центрально-Южный
17
Занзибар Северный
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Занзибар Западный
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9 объектов найдено
Квартира 1 комната в Bwejuu, Танзания
Premium Premium
Квартира 1 комната
Bwejuu, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
Проект в Занзибаре "Aura Ra", премиального класса, на первой береговой линии, всего 100м. от…
$83,000
НДС
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Застройщик
MB HOMES
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English, Русский, Türkçe
Студия 1 комната в Kusini, Танзания
Студия 1 комната
Kusini, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/6
Премиальный Wellness комплекс в 80 м от океана: TOP-3  Kendwa, Nungwi & Paje.  ✔ Топ-л…
$83,000
НДС
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Квартира 5 комнат в Shangani, Танзания
Квартира 5 комнат
Shangani, Танзания
Число комнат 5
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/11
Квартира 1+1 площадью 47м.кв. на 4-ом этаже с рассрочкой до окончания строительства. Срок…
$100,000
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Квартира 1 комната в Bwejuu, Танзания
Квартира 1 комната
Bwejuu, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/8
Beachfront Zanzibar Premium Project 5*Продажа перед началом строительных работ:СПА Курорт и …
$90,000
НДС
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Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Квартира 2 комнаты в Занзибар, Танзания
Квартира 2 комнаты
Занзибар, Танзания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/6
Апартаменты 1+1 площадью 66,5 м.кв. с балконом и большой террасой  на 3-ем этаже нового комп…
$120,000
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Студия 1 комната в Занзибар, Танзания
Студия 1 комната
Занзибар, Танзания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2
Добро пожаловать в рай на земле   Представьте себе идеальное место для отдыха и инвест…
$96,904
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Bwejuu, Танзания
Квартира 2 комнаты
Bwejuu, Танзания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/9
В AURA PARK вы не просто покупаете квартиру на Занзибаре — вы инвестируете в стиль жизни, ко…
$90,000
НДС
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Застройщик
MB HOMES
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Студия 1 комната в Nungwi, Танзания
Студия 1 комната
Nungwi, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/7
Откройте для себя великолепные апартаменты в новом комплексе премиум-класса "Eyes Of Zanziba…
$91,000
НДС
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Застройщик
MB HOMES
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Bwejuu, Танзания
Квартира 2 комнаты
Bwejuu, Танзания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5/5
При покупке этой квартиры вы можете получить вид на жительство! Последние две квартиры с отд…
$118,000
НДС
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Застройщик
MB HOMES
Языки общения
English, Русский, Türkçe

Типы недвижимости в Zanzibar

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Zanzibar, Танзания

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