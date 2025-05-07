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Квартиры в Zanzibar, Танзания

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Kati, Танзания
Квартира 4 комнаты
Kati, Танзания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Насладитесь максимальным комфортом и роскошной жизнью в этом потрясающем новом доме на Занзи…
$113,411
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Международное агентство недвижимости Habita
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Студия 1 спальня в Paje, Танзания
Студия 1 спальня
Paje, Танзания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Роскошные апартаменты от $83 000, Пае, ТанзанияНовый проект в сердце ПаеЭтот новейший жилой …
$83,000
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Студия в Zanzibar, Танзания
Студия
Zanzibar, Танзания
Кол-во ванных комнат 1
Рай по доступной цене! Квартиры с первым взносом 75 000 40%, Занзибар, ТанзанияПобалуйте себ…
$75,000
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Realting.com
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Параметры недвижимости в Zanzibar, Танзания

с видом на море
Недорогая
Элитная
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