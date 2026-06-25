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Квартиры с гаражом в Zanzibar, Танзания

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Занзибар
9
Занзибар Центрально-Южный
17
Занзибар Северный
11
Занзибар Западный
10
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Nungwi, Танзания
Студия 1 комната
Nungwi, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/7
Премиальный комплекс в 100 м от океана в TOP-3 beaches.  локации Paje & Nungwi,  ✔ Топ…
$83,000
НДС
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Типы недвижимости в Zanzibar

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Zanzibar, Танзания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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