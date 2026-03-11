Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Танзания
  3. Makadara
  4. Жилая

Жилье в Makadara, Танзания

1 объект найдено
Студия 1 комната в Makadara, Танзания
Студия 1 комната
Makadara, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/6
Премиум апартаменты 80 м от океана, с инфраструктурой отеля 5* ресепшн, рестораны, фит…
$77,000
Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
