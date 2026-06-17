Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Танзания
  3. Kusini
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Kusini, Танзания

;
Paje
5
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Bwejuu, Танзания
Premium Premium
Квартира 1 комната
Bwejuu, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
Проект в Занзибаре "Aura Ra", премиального класса, на первой береговой линии, всего 100м. от…
$83,000
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
MB HOMES
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 1 комната в Bwejuu, Танзания
Квартира 1 комната
Bwejuu, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/8
Beachfront Zanzibar Premium 5*Продажа в маеСПА Курорт и апартаментыБассейны, спортзал, Welln…
$90,000
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Квартира 2 комнаты в Bwejuu, Танзания
Квартира 2 комнаты
Bwejuu, Танзания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5/5
При покупке этой квартиры вы можете получить вид на жительство! Последние две квартиры с отд…
$118,000
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
MB HOMES
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Kusini

квартиры-студии
однокомнатные

Параметры недвижимости в Kusini, Танзания

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти