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Квартиры с видом на горы в Kusini, Танзания

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Paje
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Bwejuu, Танзания
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Квартира 2 комнаты
Bwejuu, Танзания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/9
В AURA PARK вы не просто покупаете квартиру на Занзибаре — вы инвестируете в стиль жизни, ко…
$90,000
НДС
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Застройщик
MB HOMES
Языки общения
English, Русский, Türkçe
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Типы недвижимости в Kusini

квартиры-студии
однокомнатные

Параметры недвижимости в Kusini, Танзания

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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