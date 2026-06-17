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Квартиры с садом в Kusini, Танзания

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Paje
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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Bwejuu, Танзания
Premium Premium
Квартира 1 комната
Bwejuu, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
Проект в Занзибаре "Aura Ra", премиального класса, на первой береговой линии, всего 100м. от…
$83,000
НДС
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Застройщик
MB HOMES
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Квартира 2 комнаты в Bwejuu, Танзания
TOP TOP
Квартира 2 комнаты
Bwejuu, Танзания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/9
В AURA PARK вы не просто покупаете квартиру на Занзибаре — вы инвестируете в стиль жизни, ко…
$90,000
НДС
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Застройщик
MB HOMES
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 1 комната в Bwejuu, Танзания
Квартира 1 комната
Bwejuu, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/8
Beachfront Zanzibar Premium 5*Продажа в маеСПА Курорт и апартаментыБассейны, спортзал, Welln…
$90,000
НДС
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Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Квартира 2 комнаты в Bwejuu, Танзания
Квартира 2 комнаты
Bwejuu, Танзания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5/5
При покупке этой квартиры вы можете получить вид на жительство! Последние две квартиры с отд…
$118,000
НДС
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Застройщик
MB HOMES
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Realting.com
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Типы недвижимости в Kusini

квартиры-студии
однокомнатные

Параметры недвижимости в Kusini, Танзания

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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