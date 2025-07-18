Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Танзания
  3. Kusini
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Kusini, Танзания

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Студия 1 спальня в Paje, Танзания
Студия 1 спальня
Paje, Танзания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Роскошные апартаменты от $83 000, Пае, ТанзанияНовый проект в сердце ПаеЭтот новейший жилой …
$83,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Квартира 10 комнат в Paje, Танзания
Квартира 10 комнат
Paje, Танзания
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
🌴 Курорт для продажи - Prime Investment в Паже, Занзибар на юго-восточном побережье Цена: $…
$490
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kusini, Танзания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти