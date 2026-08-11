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Отели в Танзании

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коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Отель 222 м² в Paje, Танзания
Отель 222 м²
Paje, Танзания
Площадь 222 м²
Количество этажей 8
Пресейл в первой линии океана премиум класса.  От студии 40 м2 до королевского пентхауса …
$550,000
НДС
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Resort Secluded Gardens в Zanzibar, Танзания
Resort Secluded Gardens
Zanzibar, Танзания
Занзибар, Танзания Бутик, элегантный, очаровательный, частный отель расположен на 5,9 гектар…
$6,82 млн
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RESORT FOR SALE (SOUTH BEACH) KIGAMBONI, DAR ES SALAAM в Дар-эс-Салам, Танзания
RESORT FOR SALE (SOUTH BEACH) KIGAMBONI, DAR ES SALAAM
Дар-эс-Салам, Танзания
Число комнат 36
Площадь 80 573 м²
DETAILS Resort For Sale (South Beach) Kigamboni, Dar es Salaam Introducing South Beach…
$7,50 млн
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