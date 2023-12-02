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Коммерческая недвижимость в Цюрих, Швейцария

1 объект найдено
Отель в Цюрих, Швейцария
Отель
Цюрих, Швейцария
Площадь 22 600 м²
€161,00 млн
в месяц
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