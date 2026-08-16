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Квартиры в Вале, Швейцария

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1 объект найдено
Квартира в Crans Montana, Швейцария
Квартира
Crans Montana, Швейцария
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 4
Шале на горнолыжном курорте Швейцарии - Кран-Монтана. Идеальная недвижимость как для собс…
$36,02 млн
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Параметры недвижимости в Вале, Швейцария

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