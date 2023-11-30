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Виллы в Тичино, Швейцария

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5 объектов найдено
Вилла с гаражом, с подвалом в Тичино, Швейцария
Вилла с гаражом, с подвалом
Тичино, Швейцария
Площадь 483 м²
Швейцария Кантон Тичино озеро Маджоре Потрясающая вилла в стиле "Либерти…
€6,90 млн
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Вилла в Lugano, Швейцария
Вилла
Lugano, Швейцария
Площадь 700 м²
В пяти минутах от центра города Лугано находится эта редкая элитная недвижимость. Залитое со…
€4,50 млн
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Вилла 8 спален в Lugano, Швейцария
Вилла 8 спален
Lugano, Швейцария
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 887 м²
Эта эксклюзивная вилла расположена в жилом, тихом и солнечном районе. С холма открывается пр…
€10,00 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Лугано, Швейцария
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Лугано, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Прекрасная вилла с панорамным видом на озеро расположена в тихом и уединенном месте в нескол…
€5,39 млн
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Вилла 4 спальни с садом, с личным бассейном, с видом на озеро в Brissago, Швейцария
Вилла 4 спальни с садом, с личным бассейном, с видом на озеро
Brissago, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 450 м²
Элегантная вилла, оформленная в средиземноморском стиле, находится на популярном курорте Бри…
€8,42 млн
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Параметры недвижимости в Тичино, Швейцария

с бассейном
с видом на озеро
рядом с пляжем
недорогая
элитная
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