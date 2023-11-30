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Пентхаусы в Тичино, Швейцария

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Лугано, Швейцария
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Лугано, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Роскошный пентхаус с панорамным видом на озеро расположен в Лугано, Швейцария. Эксклюзивная …
€5,16 млн
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Параметры недвижимости в Тичино, Швейцария

с видом на озеро
рядом с пляжем
недорогая
элитная
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