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Коммерческая недвижимость в Тичино, Швейцария

1 объект найдено
Коммерческое помещение 80 м² в Тичино, Швейцария
Коммерческое помещение 80 м²
Тичино, Швейцария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Инвестируй с удовольствием:  коммерческий премиум-апартамент 80 м² в элитном комплексе  со S…
$919,701
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