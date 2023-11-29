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Коммерческая недвижимость в Санкт-Мориц, Швейцария

1 объект найдено
Коммерческая с Nadezhnye investicii v Shveycariyu, с otel v Shvecarii, с otel v Shveycarii в Санкт-Мориц, Швейцария
Коммерческая с Nadezhnye investicii v Shveycariyu, с otel v Shvecarii, с otel v Shveycarii
Санкт-Мориц, Швейцария
Площадь 8 230 м²
Пакет из 4 отелей в элитном горнолыжном курорте Швейцарии – Санкт-Морице. Общее кол-во но…
€49,00 млн
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