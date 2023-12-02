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Квартиры в Praettigau Davos, Швейцария

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1 объект найдено
Квартира с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Давос, Швейцария
Квартира с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Давос, Швейцария
Площадь 110 м²
Фешенебельные апартаменты расположены в современном жилом комплексе в Давосе, Граубюнден, Шв…
€1,32 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Praettigau Davos, Швейцария

у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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