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Квартиры в Лугано, Швейцария

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1 объект найдено
Квартира 15 спален в Лугано, Швейцария
Квартира 15 спален
Лугано, Швейцария
Количество спален 15
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Роскошная 15-комнатная вилла в потрясающим видом на озеро и горы в элитном престижном районе…
$56,98 млн
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