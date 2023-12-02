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Коммерческая недвижимость в Leuk, Швейцария

1 объект найдено
Коммерческая 24 спальни с мебелью, с садом, с отоплением в Leuk, Швейцария
Коммерческая 24 спальни с мебелью, с садом, с отоплением
Leuk, Швейцария
Количество спален 24
Площадь 9 600 м²
Замечательный отель с прекрасным рестораном был построен в 1992 году и является самым новым …
€3,30 млн
в месяц
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