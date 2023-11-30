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Виллы в Женева, Швейцария

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Женева, Швейцария
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Женева, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 1 412 м²
Роскошная вилла с видом на Женевское озеро расположена в часе езды от города Женева, Швейцар…
€25,83 млн
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Параметры недвижимости в Женева, Швейцария

с бассейном
с видом на озеро
рядом с пляжем
недорогая
элитная
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