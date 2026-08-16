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Виллы в Женеве, Швейцария

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2 объекта найдено
Вилла в Cologny, Швейцария
Вилла
Cologny, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ЭЛЕГАНТНАЯ ВИЛЛА ПРЕМИУМ-КЛАССА – ПЕРВАЯ ЛИНИЯ У ОЗЕРА ЛЕМАН Колоньи, Женева | Уникальное…
$19,39 млн
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Вилла в Collonge Bellerive, Швейцария
Вилла
Collonge Bellerive, Швейцария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Этот великолепный дом расположен в эксклюзивном районе, в самом сердце Вандевра, всего в нес…
$7,75 млн
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Параметры недвижимости в Женеве, Швейцария

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