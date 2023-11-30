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Коммерческая недвижимость в Женева, Швейцария

2 объекта найдено
Отель в Женева, Швейцария
Отель
Женева, Швейцария
Площадь 7 700 м²
Швейцария г.Женева   Отель-замок на берегу озера   Историчес…
€79,73 млн
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Доходный дом в Женева, Швейцария
Доходный дом
Женева, Швейцария
Площадь 2 415 м²
Швейцария г.Женева   Коммерческое здание на Rue du Rhone   У…
€75,25 млн
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