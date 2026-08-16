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Виллы в District de la Riviera Pays dEnhaut, Швейцария

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2 объекта найдено
Вилла 10 комнат в Chernex, Швейцария
Вилла 10 комнат
Chernex, Швейцария
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Всего в 10 минутах от центра Монтрё, в престижной деревне Caux, расположена уникальная резид…
Цена по запросу
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Вилла в Territet, Швейцария
Вилла
Territet, Швейцария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Современная комфортабельная вилла площадью 210 кв.м. с захватывающими дух видами. Месторасп…
$4,02 млн
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Параметры недвижимости в District de la Riviera Pays dEnhaut, Швейцария

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