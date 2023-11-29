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Виллы в District de la Riviera-Pays-d Enhaut, Швейцария

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Монтрё, Швейцария
Вилла 3 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Современная комфортабельная вилла площадью 210 кв.м. с захватывающими дух видами. Месторасп…
€3,79 млн
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Параметры недвижимости в District de la Riviera-Pays-d Enhaut, Швейцария

с бассейном
с видом на озеро
рядом с пляжем
недорогая
элитная
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