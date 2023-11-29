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Квартиры в District de la Riviera-Pays-d Enhaut, Швейцария

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Монтрё, Швейцария
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Монтрё, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Великолепная квартира расположена в Монтрё, Швейцария. Квартира расположена в центре живопис…
€800,000
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Параметры недвижимости в District de la Riviera-Pays-d Enhaut, Швейцария

у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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