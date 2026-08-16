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Виллы в Лугано, Швейцария

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2 объекта найдено
Вилла в Лугано, Швейцария
Вилла
Лугано, Швейцария
Площадь 700 м²
В пяти минутах от центра города Лугано находится эта редкая элитная недвижимость. Залитое со…
$4,78 млн
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Вилла 15 комнат в Лугано, Швейцария
Вилла 15 комнат
Лугано, Швейцария
Число комнат 15
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Роскошная 15-комнатная вилла в потрясающим видом на озеро и горы в элитном престижном районе…
$57,63 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
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Параметры недвижимости в Лугано, Швейцария

Недорогая
Элитная
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