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Виллы в Лугано, Швейцария

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Лугано, Швейцария
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Лугано, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Прекрасная вилла с панорамным видом на озеро расположена в тихом и уединенном месте в нескол…
€5,39 млн
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Параметры недвижимости в Лугано, Швейцария

с бассейном
с видом на озеро
рядом с пляжем
недорогая
элитная
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