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Квартиры в Лугано, Швейцария

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4 объекта найдено
Квартира с мебелью, с кондиционером, с садом в Лугано, Швейцария
Квартира с мебелью, с кондиционером, с садом
Лугано, Швейцария
Площадь 730 м²
Шикарные апартаменты в городе Агра в Швейцарии. Дом, в котором располагаются апартаменты, на…
€13,94 млн
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Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Лугано, Швейцария
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Лугано, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Роскошный пентхаус с панорамным видом на озеро расположен в Лугано, Швейцария. Эксклюзивная …
€5,16 млн
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Квартира 6 спален с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Лугано, Швейцария
Квартира 6 спален с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Лугано, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 683 м²
Роскошная меблированная квартира, состоящая из трех апартаментов, расположена в престижном р…
€13,94 млн
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Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Лугано, Швейцария
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Лугано, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 229 м²
Отличные апартаменты, расположенные в доме, находятся в престижном районе города Лугано в Шв…
€3,32 млн
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Параметры недвижимости в Лугано, Швейцария

у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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