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Коммерческая недвижимость в Conthey, Швейцария

1 объект найдено
Коммерческая в Nendaz, Швейцария
Коммерческая
Nendaz, Швейцария
Очень известный пиццерия на популярном горнолыжном курорте. Бар был открыт в 1984 году, а пи…
€1,60 млн
в месяц
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