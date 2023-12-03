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Виллы в Circolo dell Isole, Швейцария

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с садом, с личным бассейном, с видом на озеро в Brissago, Швейцария
Вилла 4 спальни с садом, с личным бассейном, с видом на озеро
Brissago, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 450 м²
Элегантная вилла, оформленная в средиземноморском стиле, находится на популярном курорте Бри…
€8,42 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Circolo dell Isole, Швейцария

с бассейном
с видом на озеро
рядом с пляжем
недорогая
элитная
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