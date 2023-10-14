ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Валенсия
Пентхаусы
Пентхаусы с видом на горы в Валенсия, Испания
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
2
1
71 м²
2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Carolinas altas, располагается на 2 этаже. Общая пл…
€97,685
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Кальпе, Испания
3
2
129 м²
Впечатляющий частный жилой комплекс, расположенный всего в 100 метрах от пляжа в Кальпе. Эта…
€1,38 млн
Рекомендовать
Вилла с видом на море, у моря, рядом с пляжем
Мартин-Мигель, Испания
730 м²
Роскошная вилла с панорамным видом на море в Сан Мигеле, Ибица. Площадь дома – 730 кв.м., п…
€4,67 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
4
225 м²
Эти красивые виллы расположены в жилом комплексе в одном из лучших районов Кампоамора, рядо…
€1,15 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
1
90 м²
€133,954
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
4
141 м²
1
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛА НУСИИ Новое строительство комфортабельных и роскошных вилл с частными бас…
€433,158
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
116 м²
Комфортабельные апартаменты у моря в Villajoyosa - QUA8640 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковр…
€551,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2
2
Великолепные апартаменты в Playa Flamenca, Costa Blanca - TR7316 2 спальни, 2 ванные комнаты…
€169,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с лифтом, с террасой, с подвалом
Коста-дель-Маресме, Испания
5
5
470 м²
Дом с видом на море в городе Санта Сюзанна на побережье Коста Марезме. Расстояние до …
€751,784
Рекомендовать
Дом 5 спален с террасой, с бассейном, с гаражом
Испания, Испания
6
280 м²
Дом новой постройки в стиле минимализма, расположенный в урбанизации Корбера-де-Льобрегат, в…
€529,710
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Helechosa de los Montes, Испания
3
747 579 м²
Великолепная новостройка с инновационным архитектурным дизайном, состоящая из 67 апартаменто…
€258,268
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
2
83 м²
О проекте: современный жилой комплекс расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, на юге от Коста-Бл…
€288,111
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Валенсия, Испания
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL