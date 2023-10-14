Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Валенсия
  5. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на горы в Валенсия, Испания

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Carolinas altas, располагается на 2 этаже. Общая пл…
€97,685
Пентхаус 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Впечатляющий частный жилой комплекс, расположенный всего в 100 метрах от пляжа в Кальпе. Эта…
€1,38 млн
Вилла с видом на море, у моря, рядом с пляжем в Мартин-Мигель, Испания
Вилла с видом на море, у моря, рядом с пляжем
Мартин-Мигель, Испания
Площадь 730 м²
Роскошная вилла с панорамным видом на море в Сан Мигеле, Ибица. Площадь дома – 730 кв.м., п…
€4,67 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Испания, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 225 м²
Эти красивые виллы расположены в жилом комплексе в одном из лучших районов Кампоамора, рядо…
€1,15 млн
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€133,954
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 141 м²
Этаж 1
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛА НУСИИ Новое строительство комфортабельных и роскошных вилл с частными бас…
€433,158
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Комфортабельные апартаменты у моря в Villajoyosa - QUA8640 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковр…
€551,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Великолепные апартаменты в Playa Flamenca, Costa Blanca - TR7316 2 спальни, 2 ванные комнаты…
€169,000
Дом 5 спален с лифтом, с террасой, с подвалом в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 5 спален с лифтом, с террасой, с подвалом
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Дом с видом на море в городе Санта Сюзанна на побережье Коста Марезме. Расстояние до …
€751,784
Дом 5 спален с террасой, с бассейном, с гаражом в Испания, Испания
Дом 5 спален с террасой, с бассейном, с гаражом
Испания, Испания
Комнаты 6
Площадь 280 м²
Дом новой постройки в стиле минимализма, расположенный в урбанизации Корбера-де-Льобрегат, в…
€529,710
Квартира 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Площадь 747 579 м²
Великолепная новостройка с инновационным архитектурным дизайном, состоящая из 67 апартаменто…
€258,268
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
О проекте: современный жилой комплекс расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, на юге от Коста-Бл…
€288,111

Параметры недвижимости в Валенсия, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти