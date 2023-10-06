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Жильё с видом на море в Торревьеха, Испания

квартиры
973
дома
511
400 объектов найдено
Дом 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается дом в популярном районе Los Altos в Ориуэла Коста.Ориуэла Коста — это живописный к…
€500,000
Дом 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается дом в популярном районе Los Altos в Ориуэла Коста.Ориуэла Коста — это живописный к…
€500,000
Квартира 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 5/5
Представляем пентхаус на пятом этаже в районе Playa del Acequión в городе Торревьеха. Кварти…
€240,000
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Представляем бунгало на первом этаже в курортном городе Торревьеха возле соленого озера.Торр…
€86,000
Дом 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Представляем светлый двухэтажный дуплекс в жилом комплексе в городе Торревьеха, район Ла Мат…
€125,000
Дом 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
Представляем светлый двухэтажный дуплекс в жилом комплексе Princesa Maria в городе Торревье…
€132,450
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Представляем квартиру в два этажа в городе Торревьеха, район Torreblanca. Торревьеха – попул…
€89,260
Дом 5 спален у моря в Торревьеха, Испания
Дом 5 спален у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха. Город Торревьеха расположен…
€349,969
Дом 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха.Дом в два этажа площадью 80 …
€259,900
Квартира 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
Представляем пентхаус в городе Торревьеха, район Playa del Cura. Торревьеха – популярный исп…
€212,000
Дом 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Продается комфортабельная вилла с бассейном в жилом комплексе La Florida в Ориуэла Коста.Дву…
€349,900
Дом 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Предлагаем индивидуальный проект строительства, на двух участках по 385 кв. м. и участке 400…
€690,000
Дом 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 471 м²
Количество этажей 2
Представляем просторный дом в городе Торревьеха, район Ла Мата. Дом состоит из двух уровней,…
€850,000
Дом 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Представляем эксклюзивную виллу на первой линии в городе Торревьеха, район Ла Мата. Проживая…
€990,000
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 4
Представляем квартиру на первой линии моря в городе Торревьеха, район Ла Мата.Расстояние до …
€174,000
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/6
Представляем квартиру на первом этаже в жилом комплексе Residencial Viñamar VI в городе Торр…
€173,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Фантастический пентхаус с террасой 40 м2, ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парковк…
€1,22 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Квартира на первом этаже с террасой 32 м2. Ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парков…
€442,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с гаражом, с тренажерным залом в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с гаражом, с тренажерным залом
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€512,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€542,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€932,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€662,000
Квартира 1 спальня у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 6/6
Представляем пентхаус с видом на море в городе Торревьеха, район Ла Мата.Ла Мата - престижны…
€145,000
Квартира 1 спальня у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3
Представляем комфортабельную квартиру на третьем этаже в городе Торревьеха в районе Пунта Пр…
€119,000
Квартира 1 спальня у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/6
Представляем квартиру на первом этаже в городе Торревьеха, район Ла Мата. Ла Мата - престижн…
€96,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем …
€159,000
Дом 6 спален у моря в Торревьеха, Испания
Дом 6 спален у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается вилла в районе Лос Балконес. Площадь постройки 286 м2, площадь участка земли 608 м…
€980,000
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 3/5
Апартаменты в Ла Реколета, Пунта Прима в одном из самых привилегированных комплексов района …
€399,000
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2
Представляем квартиру с видом на море в городе Торревьеха, район Ла Мата. Ла Мата - престижн…
€87,260
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 6
Представляем просторную квартиру в городе Торревьеха, всего в 20 метрах от моря. Торревьеха …
€233,000
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