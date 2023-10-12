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Испания
Жилая
Rojales
Жильё с видом на море в Rojales, Испания
квартиры
80
дома
238
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50 объектов найдено
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Квартира 2 спальни у моря
Rojales, Испания
3
1
66 м²
2/2
Продаются апартаменты на верхнем этаже в закрытой урбанизации площадью 66 км.м. с двумя спал…
€165,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
4
2
237 м²
3
Продается новая вилла с бассейном в городе Сьюдад-Кесада.Сьюдад-Кесада — это эксклюзивный ра…
€399,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни у моря
Rojales, Испания
3
2
81 м²
2
Продается дом в закрытой урбанизации общей площадью 101 м2, полезной 81 м2 с двумя спальнями…
€160,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Rojales, Испания
3
2
90 м²
2/2
Представляем бунгало в закрытой урбанизации площадью 90 м2 с двумя спальнями, двумя ванными …
€138,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
6
6
675 м²
1
Виллы с Особой Архитектурой и Персональным Бассейном в Рохалесе Отдельные виллы расположены …
€2,25 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
4
4
250 м²
1
Виллы с Особой Архитектурой и Персональным Бассейном в Рохалесе Отдельные виллы расположены …
€1,28 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
4
3
80 м²
2
Эксклюзивные Уникальные Квартиры в Рохалесе, Коста-Бланка, Недалеко от Поля для Гольфа Роско…
€449,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
4
3
80 м²
2
Эксклюзивные Уникальные Квартиры в Рохалесе, Коста-Бланка, Недалеко от Поля для Гольфа Роско…
€449,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
7
6
675 м²
4
Просторная Вилла Класса Люкс с 3 Личными Бассейнами в Рохалесе, Аликанте Роскошная вилла на …
€2,25 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Rojales, Испания
5
3
249 м²
2
Продается большая вилла в 9-ти километрах от моря в Ciudad Quesada. Вилла имеет четыре спаль…
€599,950
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
4
3
88 м²
2
Представляем новую современную виллу в районе BenijófarКомфортабельный дом общей площадью 88…
€429,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией
Rojales, Испания
4
4
345 м²
Роскошная вилла в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Уникальные и прочные виллы резиденции спр…
€1,38 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Rojales, Испания
3
2
84 м²
В продаже новая квартира в комплексе закрытого типа с красивыми зелеными зонами, коммунальны…
€296,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Rojales, Испания
3
2
87 м²
В продаже новая квартира в комплексе закрытого типа с красивыми зелеными зонами, коммунальны…
€317,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Rojales, Испания
4
2
113 м²
2/2
В продаже новая квартира в Сьюдад Кесада.Находятся в комплексе закрытого типа с красивыми зе…
€387,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Rojales, Испания
4
2
102 м²
1/2
В продаже новая квартира в Сьюдад Кесада.Находятся в комплексе закрытого типа с красивыми зе…
€377,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Rojales, Испания
4
3
124 м²
2
В продаже таунхаус в закрытом комплексе с красивыми зелеными зонами, коммунальным бассейном …
€492,500
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
4
3
245 м²
В продаже 6 домов с эксклюзивным дизайном - функциональные, просторные и светлые виллы, расп…
€595,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
5
2
162 м²
2
Практически новая современная вилла площадью 162 м2 с тремя спальнями, двумя ванными комната…
€339,990
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
4
3
150 м²
1
Сьюдад-Кесада - популярный район на юге Коста Бланки. Наряду с прекрасной природой, здесь оч…
€679,900
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
4
3
160 м²
1
Новая шикарная вилла в городе Ciudad Quesada.Предлагаем виллу в один этаж площадью 160 кв.м…
€699,900
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Rojales, Испания
5
4
306 м²
3
Сьюдад-Кесада-Рохалес - популярный район на юге Коста Бланки. Наряду с прекрасной природой, …
€670,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Rojales, Испания
5
4
330 м²
3
Сьюдад-Кесада-Рохалес - популярный район на юге Коста Бланки. Наряду с прекрасной природой, …
€775,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Rojales, Испания
5
4
313 м²
3
Сьюдад-Кесада-Рохалес - популярный район на юге Коста Бланки. Наряду с прекрасной природой, …
€595,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией
Rojales, Испания
2
2
209 м²
Новые объекты в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Юг. Уникальные и устойчивые свойства «Ocean…
€449,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией
Rojales, Испания
2
2
80 м²
Новые объекты в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Юг. Уникальные и устойчивые свойства «Ocean…
€475,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
4
3
160 м²
2
В продаже современная вилла в элитном районе Ciudad Quesada.Двухэтажная вилла площадью 160 к…
€778,670
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
4
2
120 м²
2
В продаже современная элитная вилла в районе Ciudad QuesadaДвухэтажная вилла с изысканным ди…
€437,500
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Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
4
3
170 м²
2
В продаже современная вилла с бассейном в городе Сьюдад Кесада.Вилла состоит из трех спален,…
€475,000
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Дом 5 спален у моря
Rojales, Испания
6
6
675 м²
3
В продаже виллу класса люкс в жилом комплексе премиального класса Residencial Oceanic в гор…
€2,25 млн
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