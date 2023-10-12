Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Rojales

Жильё с видом на море в Rojales, Испания

квартиры
80
дома
238
50 объектов найдено
Квартира 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
Продаются апартаменты на верхнем этаже в закрытой урбанизации площадью 66 км.м. с двумя спал…
€165,000
Дом 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Количество этажей 3
Продается новая вилла с бассейном в городе Сьюдад-Кесада.Сьюдад-Кесада — это эксклюзивный ра…
€399,000
Дом 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
Продается дом в закрытой урбанизации общей площадью 101 м2, полезной 81 м2 с двумя спальнями…
€160,000
Бунгало 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
Представляем бунгало в закрытой урбанизации площадью 90 м2 с двумя спальнями, двумя ванными …
€138,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Виллы с Особой Архитектурой и Персональным Бассейном в Рохалесе Отдельные виллы расположены …
€2,25 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Виллы с Особой Архитектурой и Персональным Бассейном в Рохалесе Отдельные виллы расположены …
€1,28 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Уникальные Квартиры в Рохалесе, Коста-Бланка, Недалеко от Поля для Гольфа Роско…
€449,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Уникальные Квартиры в Рохалесе, Коста-Бланка, Недалеко от Поля для Гольфа Роско…
€449,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Количество этажей 4
Просторная Вилла Класса Люкс с 3 Личными Бассейнами в Рохалесе, Аликанте Роскошная вилла на …
€2,25 млн
Дом 4 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 4 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
Продается большая вилла в 9-ти километрах от моря в Ciudad Quesada. Вилла имеет четыре спаль…
€599,950
Дом 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Представляем новую современную виллу в районе BenijófarКомфортабельный дом общей площадью 88…
€429,000
Вилла 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией в Rojales, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией
Rojales, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Роскошная вилла в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Уникальные и прочные виллы резиденции спр…
€1,38 млн
Квартира 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
В продаже новая квартира в комплексе закрытого типа с красивыми зелеными зонами, коммунальны…
€296,500
Квартира 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
В продаже новая квартира в комплексе закрытого типа с красивыми зелеными зонами, коммунальны…
€317,000
Квартира 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 2/2
В продаже новая квартира в Сьюдад Кесада.Находятся в комплексе закрытого типа с красивыми зе…
€387,000
Квартира 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
В продаже новая квартира в Сьюдад Кесада.Находятся в комплексе закрытого типа с красивыми зе…
€377,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
В продаже таунхаус в закрытом комплексе с красивыми зелеными зонами, коммунальным бассейном …
€492,500
Дом 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
В продаже 6 домов с эксклюзивным дизайном - функциональные, просторные и светлые виллы, расп…
€595,000
Дом 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Практически новая современная вилла площадью 162 м2 с тремя спальнями, двумя ванными комната…
€339,990
Дом 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Сьюдад-Кесада - популярный район на юге Коста Бланки. Наряду с прекрасной природой, здесь оч…
€679,900
Дом 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Новая шикарная вилла в городе Ciudad Quesada.Предлагаем виллу в один этаж площадью 160 кв.м…
€699,900
Дом 4 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 4 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Количество этажей 3
Сьюдад-Кесада-Рохалес - популярный район на юге Коста Бланки. Наряду с прекрасной природой, …
€670,000
Дом 4 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 4 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Сьюдад-Кесада-Рохалес - популярный район на юге Коста Бланки. Наряду с прекрасной природой, …
€775,000
Дом 4 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 4 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 313 м²
Количество этажей 3
Сьюдад-Кесада-Рохалес - популярный район на юге Коста Бланки. Наряду с прекрасной природой, …
€595,000
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Новые объекты в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Юг. Уникальные и устойчивые свойства «Ocean…
€449,000
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новые объекты в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Юг. Уникальные и устойчивые свойства «Ocean…
€475,000
Дом 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
В продаже современная вилла в элитном районе Ciudad Quesada.Двухэтажная вилла площадью 160 к…
€778,670
Дом 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
В продаже современная элитная вилла в районе Ciudad QuesadaДвухэтажная вилла с изысканным ди…
€437,500
Дом 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
В продаже современная вилла с бассейном в городе Сьюдад Кесада.Вилла состоит из трех спален,…
€475,000
Дом 5 спален у моря в Rojales, Испания
Дом 5 спален у моря
Rojales, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Количество этажей 3
В продаже виллу класса люкс в жилом комплексе премиального класса Residencial Oceanic в гор…
€2,25 млн
Realting.com
Перейти