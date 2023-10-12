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Квартиры с видом на море в Rojales, Испания

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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
Продаются апартаменты на верхнем этаже в закрытой урбанизации площадью 66 км.м. с двумя спал…
€165,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Уникальные Квартиры в Рохалесе, Коста-Бланка, Недалеко от Поля для Гольфа Роско…
€449,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Уникальные Квартиры в Рохалесе, Коста-Бланка, Недалеко от Поля для Гольфа Роско…
€449,000
Квартира 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
В продаже новая квартира в комплексе закрытого типа с красивыми зелеными зонами, коммунальны…
€296,500
Квартира 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
В продаже новая квартира в комплексе закрытого типа с красивыми зелеными зонами, коммунальны…
€317,000
Квартира 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
В продаже новая квартира в Сьюдад Кесада.Находятся в комплексе закрытого типа с красивыми зе…
€377,000
Квартира 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 2/2
В продаже новая квартира в Сьюдад Кесада.Находятся в комплексе закрытого типа с красивыми зе…
€387,000
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новые объекты в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Юг. Уникальные и устойчивые свойства «Ocean…
€475,000
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Новые объекты в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Юг. Уникальные и устойчивые свойства «Ocean…
€449,000
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией в Rojales, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новые объекты в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Юг. Уникальные и устойчивые свойства «Ocean…
€369,000
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