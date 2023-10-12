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Жильё с бассейном в Pilar de la Horadada, Испания

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8 объектов найдено
Дом 3 спальни с бассейном в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Виллы расположены в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада. Это очень тихий район и со всеми…
€599,900
Дом 4 спальни с бассейном в El Pinar de Campoverde, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
El Pinar de Campoverde, Испания
Количество спален 4
Площадь 480 м²
Вилла с 4 спальнями, 5 ванными комнатами с видом на море: Вилла 480 кв / м на участке 1.300…
€2,58 млн
Дом 3 спальни с террасой, с бассейном, с садом в El Pinar de Campoverde, Испания
Дом 3 спальни с террасой, с бассейном, с садом
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Площадь 239 м²
Количество этажей 2
Ультрасовременные таунхаусы на престижном гольф-курорте, входящем в первую сотню гольф полей…
Цена по запросу
Дом 4 комнаты с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 4 комнаты с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Продаётся красивый дом в Испании, Коста Бланка, Кальпе. На территории дома находится ух…
€700,000
Дом 4 комнаты с кондиционером, с террасой, с бассейном в El Pinar de Campoverde, Испания
Дом 4 комнаты с кондиционером, с террасой, с бассейном
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Предлагаем вашему вниманию виллы премиум класса на гольф-курорте в провинции Аликанте, побер…
€950,000
Дом 3 спальни с бассейном, с садом, с детской площадкой в El Pinar de Campoverde, Испания
Дом 3 спальни с бассейном, с садом, с детской площадкой
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Площадь 177 м²
Количество этажей 1
Ультрасовременные виллы на престижном гольф-курорте, входящем в первую сотню гольф - полей Е…
€555,000
Дом 3 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в El Pinar de Campoverde, Испания
Дом 3 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Площадь 201 м²
Продаются виллы в охраняемом гольф-клубе с видами на море. Гольф-ресорт входит в первую сотн…
€690,000
Дом 4 комнаты с террасой, с бассейном, с тренажерным залом в El Pinar de Campoverde, Испания
Дом 4 комнаты с террасой, с бассейном, с тренажерным залом
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Продаётся современная вилла в охраняемом гольф-клубе на побережье Коста Бланка. Гольф-ресорт…
Цена по запросу
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