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Испания
Жилая
Pilar de la Horadada
Жильё с видом на море в Pilar de la Horadada, Испания
квартиры
274
дома
291
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116 объектов найдено
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Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
100 м²
1
Представляем новую виллу в современном стиле в Pinar de Campoverde. Вилла в один этаж общей …
€359,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
71 м²
Бунгало в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен в привилегированном ра…
€235,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
3
113 м²
2
Представляем просторную виллу в городе Torre de la Horadada, всего в 550 метрах от моря. Tor…
€435,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
3
387 м²
2
Представляем комфортабельную отдельную виллу в красивом современном жилом комплексе в Пилар-…
€435,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
3
234 м²
2
Представляем комфортабельную отдельную виллу в красивом современном жилом комплексе в Пилар-…
€399,000
Рекомендовать
Дом 7 спален у моря
Pilar de la Horadada, Испания
8
5
539 м²
3
Представляем роскошную виллу на первой линии Средиземного моря в тихой и уютной урбанизации …
€3,45 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
90 м²
Современная Квартира с 3 Спальнями в Торре-де-ла-Орадада, в Паре Шагов от Пляжа Современная …
€245,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
84 м²
2
Представляем просторное светлое бунгало в Торре-де-ла-Орадада. Бунгало площадью 84 кв.м. сос…
€390,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
100 м²
2
Представляем новый дуплекс в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с Торре-де-ла-Орадада.Дом, пл…
€284,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
80 м²
Проект нового строительства бунгало в восточном стиле в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с …
€217,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
84 м²
Проект нового строительства бунгало в восточном стиле в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с …
€211,900
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Pilar de la Horadada, Испания
5
3
156 м²
3
Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Роскошные отдельные виллы …
€1,09 млн
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
140 м²
1/2
В продаже новое бунгало в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе Re…
€289,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
219 м²
2/2
В продаже новое бунгало в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе Re…
€299,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
115 м²
1/2
В продаже новое бунгало в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе Re…
€239,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
182 м²
2/2
В продаже новое бунгало в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе Re…
€249,900
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
108 м²
2
Представляем Вам новый угловой дом в San Pedro del PinatarДом с современным дизайном, площад…
€283,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
104 м²
2
Представляем Вам новый смежный дом в San Pedro del PinatarДом с современным дизайном, площад…
€263,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
1
84 м²
2/2
В продаже бунгало на верхнем этаже в Torre de la HoradadaБунгало площадью 84 кв. м. имеет тр…
€129,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
138 м²
2/2
Представляем пентхаус с собственным солярием в современном стиле в Pilar de la Horadada от з…
€339,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
148 м²
2/2
Комфортабельное бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar …
€289,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
148 м²
2/2
Представляем бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar de …
€279,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
145 м²
2/2
Комфортабельное бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar …
€269,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
3
114 м²
2/2
В продаже новый таунхаус в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе G…
€244,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
111 м²
1/2
Предлагаем вам великолепные апартаменты в закрытом комплексе с захватывающими панорамными ви…
€259,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
150 м²
1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
€319,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
163 м²
1/2
Бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la Horadada от за…
€279,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
163 м²
1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
€289,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
104 м²
1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
€269,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
95 м²
1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
€259,900
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