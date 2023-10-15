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Испания
Жилая
Orihuela
Жильё с видом на море в Orihuela, Испания
квартиры
580
дома
671
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345 объектов найдено
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Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
77 м²
2
Продается смежный дом в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный дом в х…
€164,969
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
3
90 м²
2
Представляем новую виллу в современном стиле в San Miguel de Salinas. Вилла в два этажа обще…
€365,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
62 м²
2
Продается таунхаус в непосредственной близости от поля для гольфа Вильямартин и гольф-клуба…
€112,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
100 м²
1
Представляем квартиру на первом этаже с тремя спальнями на первой линии в городе Dehesa de C…
€269,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
2
1
87 м²
1/4
Продается современная квартира в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Квартира н…
€165,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
66 м²
8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€222,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
72 м²
7/8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€360,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
87 м²
2
Продается дуплекс в популярном районе La Zenia в Ориуэла Коста.Двухэтажный дом в хорошем сос…
€139,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
1
1
54 м²
2
Представляем квартиру с видом на общественный сад всего в 400 метрах от пляжа в городе Dehe…
€135,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
1
67 м²
1/3
Представляем квартиру в закрытом жилом комплексе в городе Dehesa de Campoamor.Dehesa de Camp…
€119,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
2
1
51 м²
4
Представляем квартиру на берегу моря в городе Dehesa de Campoamor. Расстояние до моря - 1 км…
€115,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
3
80 м²
2
Продается таунхаус в районе La Zenia в городе Ориуэла Коста. На первом этаже имеет просторну…
€318,800
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
3
216 м²
3
Продается новая комфортабельная вилла с бассейном в Ориуэла Коста, район Ла Зения, в 500 м о…
€1,55 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
91 м²
4
Апартаменты с тремя спальнями на первой линии моря в городе Dehesa de Campoamor. Dehesa de C…
€375,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
2
95 м²
Представляем прекрасный таунхаус в закрытом жилом комплексе на берегу Средиземного моря в Ка…
€315,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
81 м²
5
Представляем квартиру с тремя спальнями в жилом комплексе Green Hills в Ориуэла Коста. Кварт…
€265,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
99 м²
1/1
Представляем одноэтажный дом на берегу Средиземного моря в Кабо Роиг.Дом общей площадью 112 …
€390,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
120 м²
2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у гольф полей в городе Кампоамор.Новый таунх…
€219,800
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
2
1
35 м²
10
Квартира с одной спальней с видом на море и сосновый лес в городе Dehesa de Campoamor. Dehes…
€92,500
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
85 м²
2
Продается дуплекс в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Ориуэла Коста — это жив…
€179,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
85 м²
2
Продается дуплекс в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Ориуэла Коста — это жив…
€169,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
85 м²
2
Продается дуплекс в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный дом в хорош…
€144,950
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
69 м²
8/10
Продаются апартаменты расположенные в живописном городке Dehesa de Campoamor на побережье К…
€185,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
97 м²
2/4
Предлагаем Вам апартаменты площадью 97 м2, терраса с панорамными видами на бассейн и парк. С…
€325,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
3
134 м²
4
Продается дом в популярном районе Villamartin в Ориуэла Коста.Четырехэтажный дом в отличном …
€315,000
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
Orihuela, Испания
6
2
600 м²
2
Представляем впечатляющую виллу с большим участком в Ориуэла Коста, в районе Вильямартин.Вил…
€5,10 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
4
200 м²
2
Продается комфортабельная вилла с бассейном в городе Campoamor. Двухэтажный дом площадью 200…
€950,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
75 м²
4
Представляем квартиру с двумя спальнями в Ориуэла Коста. Квартира площадью 75 кв. м. состои…
€186,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
4
197 м²
2
Продается комфортабельная вилла с бассейном и современными технологиями в архитектуре и диз…
€824,000
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Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
3
164 м²
2
Представляем вам новую виллу в Ориуэла Коста в урбанизации закрытого типа. Вилла в два этажа…
€319,000
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