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Жильё с бассейном в el Campello, Испания

квартиры
21
дома
57
3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с бассейном в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Впечатляющая квартира на пляже, состоящая из 3 спален, каждая из которых оборудована встрое…
€307,000
Квартира 2 спальни с бассейном в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
14-й этаж на углу, все снаружи, на берегу моря в Мучависта, рядом с трамвайной и автобусной…
€339,900
Дом 5 спален с бассейном в el Campello, Испания
Дом 5 спален с бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Большая, полностью отремонтированная двухэтажная вилла с участком 950 м² и площадью 240 м².…
€310,000
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