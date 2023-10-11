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Жильё с видом на море в el Campello, Испания

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57
14 объектов найдено
Квартира 8 спален с террасой, с гаражом, у моря в el Campello, Испания
Квартира 8 спален с террасой, с гаражом, у моря
el Campello, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 735 м²
Великолепная вилла в Ковета Фума, Эль Кампелло, Коста Бланка Этот дом расположен на 3 этажах…
€1,80 млн
Дом 5 спален у моря в el Campello, Испания
Дом 5 спален у моря
el Campello, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 356 м²
Количество этажей 2
Представляем шикарную виллу площадью 350 м. кв. на первой береговой линии, расположенную в т…
€1,75 млн
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
€396,000
Дом 5 спален у моря в el Campello, Испания
Дом 5 спален у моря
el Campello, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Предлагаем отдельно стоящую виллу на первой линии моря.Вилла располагается на участке площад…
€1,09 млн
Дом 3 спальни у моря в el Campello, Испания
Дом 3 спальни у моря
el Campello, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 331 м²
Количество этажей 3
Представляем новую современную виллу в городе в El Campello. El Campello – красивый курортны…
€895,000
Дом 3 спальни у моря в el Campello, Испания
Дом 3 спальни у моря
el Campello, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 3
Представляем новую современную виллу в городе в El Campello.El Campello – красивый курортный…
€800,000
Дом 3 спальни у моря в el Campello, Испания
Дом 3 спальни у моря
el Campello, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 4
Представляем новую современную виллу на первой линии моря в городе в El Campello.В продаже ч…
€1,80 млн
Вилла 3 спальни с гаражом, у моря, с полем для гольфа в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с гаражом, у моря, с полем для гольфа
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
One floor villa near the sea in El Campello, Alicante The unbeatable distribution of this ho…
€859,900
Вилла 5 спален с лифтом, с видом на море, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 5 спален с лифтом, с видом на море, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 572 м²
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Campello. Общая площадь 572.00 м2, участок 1100 м2, до…
€682,000
Дом 3 спальни у моря, с кредитом / ипотекой в el Campello, Испания
Дом 3 спальни у моря, с кредитом / ипотекой
el Campello, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
В продаже современная вилла в городе в El CampelloМы предлагаем Вам новый двухэтажный дом пл…
€859,900
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в el Campello, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Виллы на набережной в Эль Кампелло, Коста Бланка, Аликанте. Этот жилой дом имеет 5 уникальны…
€2,25 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Отдельный дом в El Campello. Эти недавно построенные виллы с 3 спальнями расположены всего в…
€328,900
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Роскошные виллы в нескольких метрах от моря в Эль Кампельо. Они состоят из 3 спален и 3 ван…
€465,700
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Роскошные виллы в нескольких метрах от моря в Эль Кампельо. Они состоят из 3 спален и 3 ван…
€395,500
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