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Жильё с бассейном в Altea, Испания

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23 объекта найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
ОписаниеРоскошная, дизайнерская Вилла в привилегированном районе побережья Коста Бланка, гор…
€1,40 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
ОписаниеРоскошные апартаменты в закрытом жилом кондоминиуме с панорамными видами на море, го…
€975,000
Дом 4 спальни с бассейном в Altea, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Altea, Испания
Количество спален 4
Площадь 560 м²
Роскошная вилла в Альтее, север Коста БланкаЭта красивая роскошная вилла расположена в Альт…
€2,28 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Altea, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Altea, Испания
Количество спален 4
Площадь 835 м²
Эта красивая роскошная вилла расположена в Альтее, в известной урбанизации "Алтея Хиллс". Э…
€1,15 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Altea, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Altea, Испания
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Виллы расположены в тихой и спокойной урбанизации в Альтее. Все необходимые услуги находятс…
€1,85 млн
Дом 5 спален с бассейном в Altea, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Altea, Испания
Количество спален 5
Площадь 160 м²
Этот красивый средиземноморский дом с гостевыми апартаментами в Altea Hills имеет потрясающ…
€369,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
ОписаниеОтличная вилла в лучшем жилом комплексе Altea Hills, на побережье Коста Бланка всего…
€549,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
ОписаниеПродажа  таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
€285,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
€750,000
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 970 м²
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
€2,90 млн
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 739 м²
ОписаниеРоскошная Вилла Люкс с потрясающими видами на море, расположенная на одной из лучших…
€4,50 млн
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 767 м²
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
€5,90 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
ОписаниеРоскошная, современная квартира на 1-й линии пляжа Маскарат (Алтея) в Испании: 225 м…
€850,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
ОписаниеКрасивая Вилла в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 820.000 €!Красива…
€820,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 449 м²
ОписаниеСовременная Вилла с видом на море, построена известным архитектором в одном из лучши…
€1,95 млн
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
ОписаниеРоскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее, район Маскарат, провинция Ал…
€1,20 млн
Пентхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Площадь 254 м²
ОписаниеПродажа Пентхауса Люкс с потрясающими видами на море, расположен в лучшей эксклюзивн…
€595,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
ОписаниеНОВЫЙ Дом с видом на яхтенный Порт Кампоманес в городе Алтея, побережье Кост-Бланка.…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 560 м²
ОписаниеЭта красивая, уютная Вилла находится на стадии строительства и расположена в привиле…
€1,38 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 650 м²
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
€4,50 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 503 м²
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
€4,50 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 630 м²
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
€4,00 млн
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 767 м²
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
€5,90 млн
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