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Испания
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Altea
Жильё с видом на море в Altea, Испания
квартиры
27
дома
79
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50 объектов найдено
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Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
5
4
351 м²
3
Вилла, сочетающая классическую архитектуру с технологиями и комфортом. Расположена в известн…
€2,45 млн
Рекомендовать
Бунгало 4 спальни у моря
Altea, Испания
5
4
258 м²
3
Представляем великолепное трехуровневое бунгало площадью 258 кв.м., расположенное в престижн…
€985,000
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
Altea, Испания
8
3
340 м²
3
Представляем шикарную виллу площадью 340 кв.м., расположенную на территории 1800 кв.м., расп…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Altea, Испания
3
1
87 м²
Представляем впечатляющую квартиру с видом на море в городе Алтея, район Маскарат.Апартамент…
€395,000
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
Altea, Испания
6
4
450 м²
3
Представляем шикарную виллу в престижном районе Альтея Хиллс.Вилла, спроектированная в совре…
€895,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
5
4
501 м²
3
Представляем шикарную виллу от застройщика в городе Алтея. Дом расположен на участке площадь…
€1,80 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни у моря
Altea, Испания
5
5
240 м²
Представляем шикарные апартаменты в городе Алтея на первой линии моря. Апартаменты, площадью…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
4
4
325 м²
ОписаниеРоскошная, дизайнерская Вилла в привилегированном районе побережья Коста Бланка, гор…
€1,40 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
2
3
179 м²
ОписаниеРоскошные апартаменты в закрытом жилом кондоминиуме с панорамными видами на море, го…
€975,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Altea, Испания
4
4
260 м²
2
Вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Вилла находится на большом участк…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Altea, Испания
4
2
158 м²
Комфортабельные апартаменты с видом на море расположенные в Алтея Хиллс, элитном жилом район…
€350,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
5
3
320 м²
2
Супер предложение! Роскошная вилла в городе Кальпе с панорамным видом на море, горы и город.…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Altea, Испания
3
2
210 м²
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
€475,000
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
Altea, Испания
6
5
224 м²
3
Представляем шикарную виллу с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Живописный …
€2,20 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Altea, Испания
4
3
200 м²
3
Предлагаем виллу в престижном комплексе в Алтея Хиллс.Дом общей площадью 200 кв.м. состоит и…
€550,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
6
5
380 м²
3
Новая трехэтажная вилла с великолепным видом на море в живописном районе Маскарат в городе А…
€2,65 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Altea, Испания
4
5
467 м²
3
Шикарная просторная вилла Tempo с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея. Уникаль…
€1,70 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
Altea, Испания
6
6
417 м²
2
Шикарная просторная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Вилла площадью…
€1,14 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
3
2
184 м²
ОписаниеОтличная вилла в лучшем жилом комплексе Altea Hills, на побережье Коста Бланка всего…
€549,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
3
2
121 м²
ОписаниеПродажа таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
€285,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
3
2
220 м²
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
€750,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
5
4
240 м²
2
Великолепная практически новая вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Жив…
€1,58 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
Altea, Испания
7
3
290 м²
2
Великолепная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея. Живописный город Алт…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
7
5
970 м²
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
€2,90 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
6
6
739 м²
ОписаниеРоскошная Вилла Люкс с потрясающими видами на море, расположенная на одной из лучших…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
10
11
1 767 м²
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
€5,90 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
3
2
225 м²
ОписаниеРоскошная, современная квартира на 1-й линии пляжа Маскарат (Алтея) в Испании: 225 м…
€850,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Altea, Испания
4
5
458 м²
3
Великолепная новая вилла класса люкс с потрясающими видами в городе Алтея.Живописный город А…
€1,75 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
5
6
505 м²
3
Великолепная новая вилла класса люкс с потрясающими видами на море в городе Алтея. Находится…
€1,91 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
5
6
224 м²
3
Эксклюзивная новая вилла расположенная в Алтея Хиллс, элитном жилом районе, известном своими…
€1,60 млн
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