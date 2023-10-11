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Жильё с видом на море в Altea, Испания

квартиры
27
дома
79
50 объектов найдено
Дом 4 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 351 м²
Количество этажей 3
Вилла, сочетающая классическую архитектуру с технологиями и комфортом. Расположена в известн…
€2,45 млн
Бунгало 4 спальни у моря в Altea, Испания
Бунгало 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Количество этажей 3
Представляем великолепное трехуровневое бунгало площадью 258 кв.м., расположенное в престижн…
€985,000
Дом 5 спален у моря в Altea, Испания
Дом 5 спален у моря
Altea, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Представляем шикарную виллу площадью 340 кв.м., расположенную на территории 1800 кв.м., расп…
€650,000
Квартира 2 спальни у моря в Altea, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Представляем впечатляющую квартиру с видом на море в городе Алтея, район Маскарат.Апартамент…
€395,000
Дом 5 спален у моря в Altea, Испания
Дом 5 спален у моря
Altea, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Представляем шикарную виллу в престижном районе Альтея Хиллс.Вилла, спроектированная в совре…
€895,000
Дом 4 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 501 м²
Количество этажей 3
Представляем шикарную виллу от застройщика в городе Алтея. Дом расположен на участке площадь…
€1,80 млн
Квартира 4 спальни у моря в Altea, Испания
Квартира 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Представляем шикарные апартаменты в городе Алтея на первой линии моря. Апартаменты, площадью…
€1,40 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
ОписаниеРоскошная, дизайнерская Вилла в привилегированном районе побережья Коста Бланка, гор…
€1,40 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
ОписаниеРоскошные апартаменты в закрытом жилом кондоминиуме с панорамными видами на море, го…
€975,000
Дом 3 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 3 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Вилла находится на большом участк…
€650,000
Квартира 3 спальни у моря в Altea, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Комфортабельные апартаменты с видом на море расположенные в Алтея Хиллс, элитном жилом район…
€350,000
Дом 4 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Супер предложение! Роскошная вилла в городе Кальпе с панорамным видом на море, горы и город.…
€1,30 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой в Altea, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
€475,000
Дом 5 спален у моря в Altea, Испания
Дом 5 спален у моря
Altea, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Количество этажей 3
Представляем шикарную виллу с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Живописный …
€2,20 млн
Дом 3 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 3 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Предлагаем виллу в престижном комплексе в Алтея Хиллс.Дом общей площадью 200 кв.м. состоит и…
€550,000
Дом 4 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Новая трехэтажная вилла с великолепным видом на море в живописном районе Маскарат в городе А…
€2,65 млн
Дом 3 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 3 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 467 м²
Количество этажей 3
Шикарная просторная вилла Tempo с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея. Уникаль…
€1,70 млн
Дом 5 спален у моря в Altea, Испания
Дом 5 спален у моря
Altea, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 417 м²
Количество этажей 2
Шикарная просторная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Вилла площадью…
€1,14 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
ОписаниеОтличная вилла в лучшем жилом комплексе Altea Hills, на побережье Коста Бланка всего…
€549,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
ОписаниеПродажа  таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
€285,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
€750,000
Дом 4 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Великолепная практически новая вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Жив…
€1,58 млн
Дом 5 спален у моря в Altea, Испания
Дом 5 спален у моря
Altea, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Великолепная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея. Живописный город Алт…
€600,000
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 970 м²
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
€2,90 млн
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 739 м²
ОписаниеРоскошная Вилла Люкс с потрясающими видами на море, расположенная на одной из лучших…
€4,50 млн
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 767 м²
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
€5,90 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
ОписаниеРоскошная, современная квартира на 1-й линии пляжа Маскарат (Алтея) в Испании: 225 м…
€850,000
Дом 3 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 3 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 458 м²
Количество этажей 3
Великолепная новая вилла класса люкс с потрясающими видами в городе Алтея.Живописный город А…
€1,75 млн
Дом 4 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 505 м²
Количество этажей 3
Великолепная новая вилла класса люкс с потрясающими видами на море в городе Алтея. Находится…
€1,91 млн
Дом 4 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 224 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная новая вилла расположенная в Алтея Хиллс, элитном жилом районе, известном своими…
€1,60 млн
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