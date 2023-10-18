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Квартиры в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения

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5 объектов найдено
Квартира в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Квартира
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 90 м²
Квартира с видом на море в центре Пирана С…
€295,000
Квартира в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Квартира
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 69 м²
Пентхаус на морском побережье. 2-комнатна…
€490,000
Квартира 3 спальни в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Квартира 3 спальни
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Квартира в пешей доступности от Адриатическ…
€249,000
Квартира 2 спальни в Луция, Словения
Квартира 2 спальни
Луция, Словения
Комнаты 65
Кол-во ванных комнат 1
Мы продаем красивую 3-комнатную квартиру в Лусии в непосредственной близости от пристани Пор…
€580,000
Квартира в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Квартира
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 127 м²
Квартира в популярном ЖК на Адриатическом п…
€530,000

Параметры недвижимости в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения

с видом на горы
недорогая
элитная
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