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Квартиры в Медводе, Словения

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Медводе, Словения
Квартира 1 спальня
Медводе, Словения
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 2
Однокомнатная квартира в полуцокольном этаже  в Згорнье Пирниче — отличная возможность обуст…
$127,231
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