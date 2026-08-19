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Кафе и рестораны в Любляне, Словения

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2 объекта найдено
Ресторан, кафе 149 м² в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Ресторан, кафе 149 м²
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 149 м²
Ресторан в одном из престижных бизнес -центров в деловой части Любляны. Ресторан площадью 1…
$330,169
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Ресторан, кафе 150 м² в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Ресторан, кафе 150 м²
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 150 м²
Ресторан в одном из престижных бизнес -центров в деловой части Любляны. Ресторан площадью 1…
$331,722
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