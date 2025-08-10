Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Словакия
  3. District of Pezinok
  4. Жилая

Жильё в District of Pezinok, Словакия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Vinosady, Словакия
Дом 4 комнаты
Vinosady, Словакия
Число комнат 4
Количество спален 3
Количество этажей 1
NA PREDAJ POSLEDNÝ 4-IZBOVÝ RODINNÝ DOM – VINOSADY, PRI PEZINKU Ponúkame na predaj posledný …
Цена по запросу
Параметры недвижимости в District of Pezinok, Словакия

