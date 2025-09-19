Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словакия
  3. District of Malacky
  4. Жилая

Жильё в District of Malacky, Словакия

3 объекта найдено
Дом в Plavecky Stvrtok, Словакия
Дом
Plavecky Stvrtok, Словакия
#2029E 🏡 Продается 4-комнатный родинный дом (половина дуплекса) в Plavecký Štvrtok 📌 Характ…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Jakubov, Словакия
Квартира
Jakubov, Словакия
#2020E. 🏡 Квартири на продаж у новобудові в Якубове (Малацки, біля Братислави)   Пр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Vojensky obvod Zahorie, Словакия
Дом 7 комнат
Vojensky obvod Zahorie, Словакия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
#2025E. 🏡 Продается вилла с большим участком в Загории – 30 км от Братиславы ✨ Характерис…
Цена по запросу
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в District of Malacky, Словакия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти