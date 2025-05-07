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Отели в Братиславе, Словакия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 933 м² в Ruzinov, Словакия
Отель 933 м²
Ruzinov, Словакия
Площадь 933 м²
Объект может быть также продан по частям: гараж, сауна, 4-комнатная квартира (162 кв. м) на …
$4,42 млн
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