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Жилье в Банска-Бистрица, Словакия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Банска-Бистрица, Словакия
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Квартира 3 комнаты
Банска-Бистрица, Словакия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Идеальное сочетание городского очарования и альпийских приключенийДобро пожаловать в базовый…
$313,952
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Параметры недвижимости в Банска-Бистрица, Словакия

с террасой
Недорогая
Элитная
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