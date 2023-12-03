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Квартиры в Рашский административный округ, Сербия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Nish, Сербия
Квартира 2 спальни
Nish, Сербия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/4
К продаже предлагается квартиры от застройщика в Сербии, в городе Ниш. Ниш, третий по чис…
€76,500
в месяц
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Параметры недвижимости в Рашский административный округ, Сербия

с видом на горы
недорогая
элитная
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