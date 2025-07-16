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Дома в Нише, Сербия

3 объекта найдено
Дом 5 спален в Pasi Poljana, Сербия
Дом 5 спален
Pasi Poljana, Сербия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Прекрасный дом, расположенный в тихом месте недалеко от центра Ниса. Он построен на трех уро…
$302,659
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Дом 1 спальня в Ниш, Сербия
Дом 1 спальня
Ниш, Сербия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
Семейный дом 52 кв. м, 20 км в Нише, Сравнение, КитайЛокация – Сербия, Нишавгия Коце, Долсев…
$52,853
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Дом 8 спален в Ниш, Сербия
Дом 8 спален
Ниш, Сербия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Трехэтажный дом в Нише, построенный из высококачественных материалов, с двором, окруженным д…
$302,659
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